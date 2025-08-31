Trier: Zerstörung von Kulturgut – Historische Skulptur im Dom enthauptet!

TRIER – Zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr, und Samstagnachmittag, 16:30 Uhr, wurde im Trierer Dom eine historische Skulptur aus der Renaissance beschädigt. Unbekannte Täter rissen den Kopf der Skulptur ab und entwendeten ihn.

Polizei sucht Zeugen für Diebstahl von historischem Relikt

Das betroffene Kunstwerk befindet sich am Treppenaufgang einer Kanzel. Der abgerissene Kopf hat eine Größe von ca. 10 x 10 cm. Ob es sich um Vandalismus oder Diebstahl handelt, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Der Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden, da das Relikt einen sehr hohen historischen Wert besitzt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder verdächtige Personen mit dem Kopf in der Nähe des Doms gesehen haben, sich mit der Polizei Trier unter der Telefonnummer 0651-98344150 in Verbindung zu setzen.