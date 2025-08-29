Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich – Zwei Verletzte

ROCKENHAUSEN/RUPERTSECKEN – Auf der Landstraße L404 in Richtung Kirchheimbolanden ereignete sich gegen 09.40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden.

Unfallhergang und Bergungsarbeiten

Eine 38-jährige Fahrerin aus dem Donnersbergkreis verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich auf einem angrenzenden Feld und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wird eine nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit regennasser Fahrbahn als Unfallursache angenommen.

Am Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zur Rettung waren die Feuerwehr Kriegsfeld, der Rettungsdienst des DRK sowie der Rettungshubschrauber Christoph 66 vor Ort.