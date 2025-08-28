Wehrdienst: Rund 16.800 Männer mit Jahrgang 2008 in Rheinland-Pfalz

BAD EMS – In Rheinland-Pfalz sind rund 16.800 junge Männer mit Jahrgang 2008 von dem neuen Wehrdienst betroffen.

Das teilte das Statistische Landesamt auf Anfrage mit. Diese Zahl lasse sich aufgrund der Bevölkerungsfortschreibung von 2024 schätzen.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium stehe dem Vorschlag positiv gegenüber, schrieb es. «Das Bundesverteidigungsministerium hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der zunächst die Freiwilligkeit in den Vordergrund stellt; außerdem soll der Dienst attraktiver als bisher gestaltet werden. Die Attraktivierung ist wichtig und überfällig.»

Die weltpolitische Lage habe sich geändert und die Wehrhaftigkeit werde zentraler, hieß es. «Die aktuelle geopolitische Situation kann gerade jungen Menschen Sorgen bereiten und diese Probleme verdienen unsere Aufmerksamkeit; wir laden junge Menschen dazu ein, ihre Sorgen in konstruktives Handeln, beispielsweise in politische Beteiligung oder ehrenamtliches Engagement, ein soziales Jahr oder eben eine Zeit bei der Bundeswehr, umzuwandeln, statt sich lähmen zu lassen.»

Fragebogen ab nächstem Jahr

Für junge Männer ab dem Jahrgang 2008 bedeuten die Pläne einige Änderungen: Sie müssen vom 1. Januar nächsten Jahres in einem Fragebogen Auskunft geben, ob sie zu einem Wehrdienst fähig und bereit sind. Dies ist Teil der Wehrerfassung. Junge Frauen können die Fragebögen ausfüllen, sind aber nicht dazu verpflichtet.

Zunächst wird nur eine Auswahl des Jahrgangs zu einem «Assessment» – einer Beurteilung – eingeladen. «Darüber hinaus ist vorgesehen, dass ab dem 1. Juli 2027 auch die Musterung für Männer verpflichtend sein wird», teilte das Verteidigungsministerium mit. Limitierender Faktor sind zunächst noch Kapazitäten für ärztliche Untersuchungen und Beurteilungen.