Nach Paket-Diebstahl und Messerangriff: 41-Jähriger kommt in die JVA

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / Symbolbild

SAARBRÜCKEN – Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mitteilt, kam es am Dienstag, 26.08.2025, in der Trierer Straße in Saarbrücken zu einem Diebstahl von zwei Paketen. Danach verletzte der Täter einen Zeugen mit einem Messer im Bauchbereich. (lokalo.de berichtete).

Der 41-jährige Deutsche aus Saarbrücken wurde anschließend vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei führten nun dazu, dass seitens der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Haftbefehl beantragt wurde. Am Mittwoch, 27.08.2025, wurde der Täter dem Haftrichter vorgeführt und anschließend der JVA Saarbrücken zugeführt.

Der 31-jährige beim Messerangriff verletzte, syrische Staatsangehörige musste auf Grund seiner Verletzung stationär im Krankenhaus bleiben.

