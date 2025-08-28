Über 120 Mannschaften dabei: Sparkasse Trier Soccer Cup begeistert Fußballnachwuchs

TRIER/ZERF/HENTERN – Der 17. Sparkasse Trier Soccer Cup, der vom 22. bis 24 August in Zerf und Hentern ausgetragen wurde, hat die Sportplätze im Hochwald ins Zentrum des rheinland-pfälzischen Jugendfußballs verwandelt.

Mit über 120 teilnehmenden Mannschaften aus dem gesamten Fußballkreis Trier-Saarburg ist das Turnier nicht nur ein fester Bestandteil der regionalen Fußballtradition, sondern auch das größte Jugendfußballevent seiner Art in der Region.

Gemeinsam mit dem Fußballkreis Trier-Saarburg und dem gastgebenden Verein SG Hochwald, hat die Sparkasse Trier das Wochenende voller sportlicher Highlights, Teamgeist und Begeisterung auf die Beine gestellt. Von den kleinsten Bambini bis zur B-Jugend zeigten die Nachwuchstalente ihr Können und ihre Leidenschaft für den Fußball.

Neben spannenden Spielen auf dem Platz sorgte ein buntes Rahmenprogramm auch für spaßige Momente abseits des Fußballfelds. Mit Mannschaftsfotos wurden bleibende Erinnerungen geschaffen und der eine oder die andere konnte sich mit der Torschussgeschwindigkeitsanlage oder dem Torwandschießen in die Bestenliste eintragen. Hüpfburgen boten Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein. Die Siegerehrungen krönten das Wochenende mit Pokalen, Medaillen und exklusiven Sparkassen-Giveaways wie Fußbällen, Kappen und Sonnenbrillen.

