Festnahme nach Paket-Diebstahl und Messerangriff in Saarbrücken

SAARBRÜCKEN – Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt hat am heutigen Dienstag einen 41-jährigen Mann aus Saarbrücken nach einem Diebstahl und anschließender Körperverletzung festgenommen. Die Ereignisse begannen gegen 12.25 Uhr in der Trier Straße.

Ablauf der Ereignisse und Festnahme

Der Mann entwendete zunächst zwei Pakete aus einem Hausflur und flüchtete. Zwei Zeugen verfolgten ihn, zunächst mit dem Auto, dann zu Fuß. Der Täter verlor dabei das Diebesgut, wurde jedoch von den Zeugen eingeholt. Bei einem Handgemenge in der Bahnhofstraße setzte der Täter ein Springmesser ein und verletzte einen der Zeugen im Bauchbereich.

Anschließend setzte der 41-Jährige seine Flucht fort, konnte aber kurz darauf von fahndenden Einsatzkräften im Einmündungsbereich Karcherstraße/Beethovenstraße gestellt und widerstandslos festgenommen werden.

Der 31-jährige Geschädigte wurde zur medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund einer möglichen Drogenbeeinflussung des Täters wurde eine Blutprobe entnommen. Die Staatsanwaltschaft wird voraussichtlich einen Antrag auf Haftbefehl stellen.