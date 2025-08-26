Festnahme nach Paket-Diebstahl und Messerangriff in Saarbrücken

0
Foto: dpa / Symbolbild

SAARBRÜCKEN – Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt hat am heutigen Dienstag einen 41-jährigen Mann aus Saarbrücken nach einem Diebstahl und anschließender Körperverletzung festgenommen. Die Ereignisse begannen gegen 12.25 Uhr in der Trier Straße.

Ablauf der Ereignisse und Festnahme

Der Mann entwendete zunächst zwei Pakete aus einem Hausflur und flüchtete. Zwei Zeugen verfolgten ihn, zunächst mit dem Auto, dann zu Fuß. Der Täter verlor dabei das Diebesgut, wurde jedoch von den Zeugen eingeholt. Bei einem Handgemenge in der Bahnhofstraße setzte der Täter ein Springmesser ein und verletzte einen der Zeugen im Bauchbereich.

Anschließend setzte der 41-Jährige seine Flucht fort, konnte aber kurz darauf von fahndenden Einsatzkräften im Einmündungsbereich Karcherstraße/Beethovenstraße gestellt und widerstandslos festgenommen werden.

Der 31-jährige Geschädigte wurde zur medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund einer möglichen Drogenbeeinflussung des Täters wurde eine Blutprobe entnommen. Die Staatsanwaltschaft wird voraussichtlich einen Antrag auf Haftbefehl stellen.

Vorheriger ArtikelEifelkreis: Diebe klauen Steinbeil aus der Eisenzeit
Nächster ArtikelWeniger Formulare: Wie Rheinland-Pfalz die Bürokratie abbauen will

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.