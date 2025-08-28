„Handwerk tut gut!“: Lossprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft in Daun

DAUN – Im Forum Daun war am 26. August die Bühne für „die Kunst des Machens“ bereitet. Die Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (KH MEHR) begrüßte ihre neuen Gesellinnen und Gesellen zur Lossprechungsfeier.

Mit rund 300 Gästen war auch die letzte der drei Feiern ein großer Treffpunkt für das regionale Handwerk. Unter dem Motto „Handwerk tut gut!“ wurden mit herzlichem Beifall und freudiger Zustimmung die jungen Fachkräfte offiziell in den Gesellenstand erhoben. Der erste von vielen möglichen Karriereschritten, welche das Handwerk bietet.

Das Nahrungsmittelhandwerk (Fleischer und Fleischereifachverkäufer), Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizung-, Klimatechnik, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Schreiner, Kfz-Mechatroniker und Zimmerer waren in Daun vertreten. In ihnen spiegelte sich die Vielfalt, Stärke und Zukunftsfähigkeit des Handwerks wider. Handwerk steht für mehr als einen Beruf – es ist gelebte Leidenschaft, meisterliches Können und geteilte Verantwortung.

Die Entscheidung der Absolventinnen und Absolventen für ihre Berufswahl und deren Leistungen erfuhren hohe Anerkennung seitens Politik, Wirtschaft und Handwerk. Thomas Klassmann, Direktor Regionalmarkt Eifel der VR Bank RheinAhrEifel eG, ging in seiner Begrüßungsrede auf den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) ein und betonte „KI kann im Handwerk entlasten, es aber nicht ersetzen. Ihre Entscheidung für das Handwerk ist für Sie eine Jobgarantie.“ Zu Gast war auch Landrätin Julia Gieseking. Sie wandte sich in kameradschaftlicher Weise an die junge Generation: „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn mal etwas nicht gelingt. Gehen Sie Ihren Weg weiter.“ Sie beglückwünschte auf herzlichste und dankte auch allen, welche die Junghandwerker auf ihrem Weg durch die Ausbildung begleitet hatten.

Ehrung der Prüfungsbesten

Höhepunkt des Abends war die Ehrung der Prüfungsbesten und ihrer Ausbilder. Kreishandwerksmeister Raimund Licht zitierte in seiner Ansprache die aktuelle Handwerkskampagne „Wir können alles, was kommt.“ und betonte noch einmal das Motto „Handwerk tut gut!“. Zwei Aussagen, welche den Stolz auf das Handwerk und dessen unersetzbaren Platz in der Gesellschaft widerspiegeln. Geschäftsführer Christian Weirich, der auch den gesamten Abend moderierte, ermunterte die junge Generation zu den nächsten Karriereschritten: „Ob Weiterbildung, Meisterbrief, neue Aufgaben im Betrieb oder der Schritt in die Selbstständigkeit –alle Türen stehen offen.“ Er dankte auch den ehrenamtlich Tätigen in den Prüfungsausschüssen der Innungen und der VR Bank RheinAhrEifel eG für deren Unterstützung der Feierlichkeiten.

Insgesamt 272 neue Fachkräfte begrüßt

An den drei Lossprechungsfeiern in Bitburg, Hetzerath und Daun wurden insgesamt 272 neue Fachkräfte aus dem Eifelkreis, Vulkaneifelkreis und Kreis Bernkastel-Wittlich beglückwünscht. 55 dürfen sich Prüfungsbeste nennen. Sie haben in der Gesamtnote mit mindestens „gut“ abgeschnitten.

Die Prüfungsbesten in Daun:

Kfz-Mechatroniker/innen: Julian Emmerichs (Auto Kloep), Marcel Hüllen (Auto Hack GmbH), Greta Kirwel (Autoservice Martin Kirwel), Leon Pohl (Merbag Trier GmbH)

SHK Anlagenmechaniker: Edgard Buks, Jonah Höfer und Jerome Thomas (alle bei Annen Sanitär, Heizung, Klima)

Schreiner (Tischler): Jonas Gundert (Schreinerei Schüller GmbH & Co KG), Paul Kammers (Schreinerei Klaus Baulesch), Johannes Schellen (Schreinerei Wolfgang Lamberty), Justin Ville (Bau- und Möbelschreinerei Thomas Rieder), Marvin Wudke (Bungard Tischlerwerkstätten GmbH & Co. KG)

Zimmerer/innen: Claire Caudron (Oster Dach + Holzbau GmbH), Fynn Ganz (Anton Holzbau GmbH), Simon Juri Reiners (DIB Densborner Industriebau GmbH)