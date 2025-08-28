Kompressor fliegt in die Luft: Zwei Verletzte bei Explosion in Autowerkstatt

KOBLENZ – Bei einer Explosion in einer Autowerkstatt in Koblenz sind zwei Menschen verletzt worden.

Es sei dort ein Kompressor explodiert, teilte die Polizei mit.

Dadurch wurde ein 16-jähriger Auszubildender so stark verletzt, dass dieser mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Ein weiterer Mitarbeiter verletzte sich bei der Versorgung des Jugendlichen leicht.

Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst seien im Einsatz, ebenso ein Rettungshubschrauber.

Die Straße, an der die Werkstatt liege, sei in beide Richtungen gesperrt.