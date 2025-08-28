Karton-Container in Luxemburg in Brand gesetzt: Tatverdächtiger handgreiflich gegen Polizei

PETANGE. Am späten Nachmittag des 27.08.2025 wurde ein Brand in einem Kartoncontainer in der Rue Pierre Gregoire in Petange gemeldet. Das Feuer konnte seitens der Feuerwehr gelöscht werden. Erste Untersuchungen ergaben allerdings, dass es sich um Brandstiftung handelte.

Ein Tatverdächtiger konnte vor Ort identifiziert und gestellt werden, dieser verhielt sich den Beamten gegenüber allerdings unkooperativ und wurde handgreiflich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und am Morgen des 28.8.2025 einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Protokoll wegen Rebellion wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)