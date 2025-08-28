Karton-Container in Luxemburg in Brand gesetzt: Tatverdächtiger handgreiflich gegen Polizei

0
Foto: Police Grand-Ducale/Symbolbild

PETANGE. Am späten Nachmittag des 27.08.2025 wurde ein Brand in einem Kartoncontainer in der Rue Pierre Gregoire in Petange gemeldet. Das Feuer konnte seitens der Feuerwehr gelöscht werden. Erste Untersuchungen ergaben allerdings, dass es sich um Brandstiftung handelte.

Ein Tatverdächtiger konnte vor Ort identifiziert und gestellt werden, dieser verhielt sich den Beamten gegenüber allerdings unkooperativ und wurde handgreiflich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und am Morgen des 28.8.2025 einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Protokoll wegen Rebellion wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)

Vorheriger ArtikelGetöteter Polizist: 1. FC Saarbrücken spendet für Familie – Beamter war Vereinsmitglied
Nächster ArtikelPolizist mit Waffe von Kommissaranwärter getötet – Psychische Beschwerden bei Täter?

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.