Getöteter Polizist: 1. FC Saarbrücken spendet für Familie – Beamter war Vereinsmitglied

Der 1. FC Saarbrücken zeigt tiefes Mitgefühl für einen getöteten Polizisten im Saarland und spendet der Familie einen Teil des Eintrittsgeldes.

Der 1. FC Saarbrücken spendet für die Familie des getöteten Polizisten. Foto: Uwe Anspach/dpa

SAARBRÜCKEN. Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken will die Familie des bei einem Einsatz in Völklingen erschossenen Polizisten finanziell unterstützen. Bei einer Pressekonferenz des Präsidiums gedachte Präsident Hartmut Ostermann des getöteten Polizisten, der ein Vereinsmitglied der Saarländer war.

Zum nächsten Heimspiel wolle der FCS pro verkaufter Eintrittskarte einen Euro zugunsten der Familie abführen, hieß es auf Saarbrückens X-Account. Der Beamte war vor knapp einer Woche nach einem Gerangel mit einem flüchtigen Täter erschossen worden. (Quelle: dpa)

