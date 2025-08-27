Update: Ein Verletzter bei Brand in Simmern – zwei weitere Gebäude in Flammen

KOBLENZ. Wie von lokalo.de berichtet, kam es am gestrigen Dienstagabend zu einem Wohnhausbrand in Simmern. Die Feuerwehr war mit einer großen Anzahl von Kräften im Einsatz, der Wohnhausbrand ist mittlerweile gelöscht.

Zum Brandzeitpunkt waren vier Personen im Objekt, alle konnten das Gebäude verlassen. Eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

Gegen 23.50 Uhr wurde ein weiterer Brandort in Simmern gemeldet. Am ehemaligen Lockschuppen in Simmern brannten zwei leerstehende, nebeneinander liegende Gebäude. Hier wurde niemand verletzt, der Brand wurde mittlerweile ebenfalls gelöscht. Auch hier dauern die Ermittlungen zur Brandursache durch die KD Koblenz an. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)

