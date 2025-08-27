Trier: Vollsperrung Im falschen Biewertal wegen Arbeiten am Versorgungsnetz

0
Foto: dpa/Symbolbild

TRIER. Aufgrund von Arbeiten am Versorgungsnetz kommt es Im falschen Biewertal auf Höhe der Hausnummer 30 ab Montag, 1. September, bis voraussichtlich Freitag, 5. September 2025, zu einer Vollsperrung. Die Arbeiten werden tagsüber im Zeitfenster zwischen 8.00 und 16.00 Uhr verrichtet.

Außerhalb dieser Zeiten werden Stahlplatten über dem Baufeld ausgelegt, damit die Durchfahrt möglich ist. Auch die Zufahrt für Rettungsdienste wird vor Ort zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)

Vorheriger ArtikelUpdate: Ein Verletzter bei Brand in Simmern – zwei weitere Gebäude in Flammen
Nächster Artikel„Das Saarland trauert“: Gedenken an getöteten Polizisten – Schweigeminute im Landtag

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.