Luxemburg: Polizisten beleidigt, Halsketten geklaut, Autofenster eingeschlagen

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet eine Alkoholfahrt sowie mehrere Diebstähle bzw. Einbrüche in PKWs an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Abend des 25.8.2025 wurde ein Fahrer, der von Schuttrange in Richtung Munsbach fuhr, aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den zwischenzeitlich verunfallten Fahrer kurze Zeit später antreffen. Er wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf, verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ und beleidigte diese. Protokoll wegen Amtsbeleidigungen wurde erstellt. Zusätzlich verweigerte er den Alkoholtest, so dass ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt wurde. Aufgrund seines Zustandes und da er eine Gefahr für sich und für Dritte darstellte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

Am Nachmittag des 25.8.2025 wurde ein Diebstahl am hauptstädtischen Bahnhof gemeldet. Ersten Informationen zufolge näherte sich ein Mann dem Opfer, klopfte diesem auf die Schulter und anschliessend auf die Brust und flüchtete. Kurze Zeit später bemerkte das Opfer, dass seine Halskette entwendet worden war. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ebenfalls am Nachmittag des 25.8.2025 wurde ein Überfall auf dem Boulevard Royal in Luxemburg-Stadt gemeldet, wobei ein Täter dem Opfer die Kette vom Hals riss und flüchtete. Einem Zeugen gelang es allerdings den Täter zu stoppen, woraufhin dieser die Kette fallen lies und die Flucht ergriff. Die Kette wurde dem Opfer daraufhin zurückerstattet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am 25.8.2025 in ein Fahrzeug in der Route de l’Europe in Remich, bei dem ersten Informationen zufolge ein bis dato unbekannte Täter Fenster einschlugen, um ins Innere zu gelangen, dieses durchwühlten und ein Autoradio entwendeten.

Gegen Abend wurde ein weiterer Diebstahl gemeldet, diesmal aus einem Fahrzeug in der Rue Nicolas Adames in Luxemburg-Stadt. Ersten Informationen nach war ein Täter ebenfalls durch Einschlagen des Fensters ins Innere gelangt und hatte dieses durchwühlt.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)