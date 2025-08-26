Bundespolizei Trier: Luxemburg überstellt Algerier – gefährliche Körperverletzung und Raub

TRIER. Am Montagmittag wurde ein 18-jähriger Algerier aufgrund eines Europäischen Haftbefehls von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben.

Gegen den Algerier lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Raubes vor. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit einer weiteren Person im Juli 2024 in Köln einem Passanten dessen Halskette im Wert von 500 Euro gewaltsam entrissen zu haben. Zudem schlugen sie auf den Geschädigten ein, um seine Umhängetasche – jedoch vergeblich – zu entwenden.

Nach richterlicher Vorführung wurde er in die nächstgelegene Jugendstrafanstalt eingeliefert. Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)