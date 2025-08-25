Sohn verletzt 51-Jährigen mit Messer und Hammer schwer

FRANKKENTHAL – Ein 18-Jähriger hat in einer Wohnung in Frankenthal (Pfalz) seinen Vater mit einem Hammer und einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Der 51-jährige Vater habe vor ihm flüchten können, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Beamte nahmen den Tatverdächtigen demnach in der Nacht auf Montag noch am Tatort vorläufig fest, ohne dass er Widerstand leistete.

Ein Haftrichter erließ wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mords in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 18-Jährigen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv dauern an.