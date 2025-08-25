RLP: Furchtbarer Crash am Höhn – Biker kämpft um sein Leben

HÖHN – Am Montagnachmittag am 25.08.2025 um 13:56 Uhr wurde die Feuerwehr Höhn zu auslaufenden Betriebsstoffen nach Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 255 Richtung Ailertchen alarmiert. An der Einsatzstelle stellten die Kräfte fest, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelte, bei diesem ein Motorrad mit einem PKW kollidierte.

Der schon vor Ort befindliche Rettungsdienst übernahm bereits die Erstversorgung der zwei Unfallbeteiligten. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wurde die Feuerwehr Ailertchen zur Sperrung der Strecke ab Ailertchen alarmiert. Die bereits vor Ort eingesetzte Feuerwehr Höhn sorgte für die Absperrung im Bereich Höhn.

Auch streuten die Einsatzkräfte die auslaufenden Betriebsstoffe der beiden Fahrzeuge mit Bindemittel ab. Trotz umfangreicher Wiederbelebungsversuche durch Ersthelfer, den Rettungsdienst und den Notarzt erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrzeugführer des beteiligten PKW kam mit mittelschweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde das Verkehrsunfall-Team der Polizei hinzugezogen.