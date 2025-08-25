Nicht nur Saarland trauert: Kondolenzbuch eröffnet

SAARBRÜCKEN – Knapp vier Tage nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Völklingen haben sich die Spitzen der saarländischen Landesregierung in ein Kondolenzbuch eingetragen.

Dazu zählten unter anderem Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und Innenminister Reinhold Jost (beide SPD). Ausgelegt ist das Buch seit Montagvormittag im Foyer der Staatskanzlei in Saarbrücken, nur knapp zwölf Kilometer vom Tatort entfernt. Auch Bürgerinnen und Bürger können sich in das Buch eintragen.

Die Saar-Landesregierung rief zu einer landesweiten Schweigeminute an diesem Mittwoch um 9.00 Uhr auf. Ministerpräsidentin Rehlinger betonte: «Unser Land trauert und viele wollen ein Zeichen der Anteilnahme mit der Familie setzen.» Die Gedanken seien bei Familie, Freunden und Kollegen des Opfers. Landesinnenminister Reinhold Jost (SPD) ergänzte: «Die entsetzliche Tat, bei der ein Polizeibeamter gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde, hat bei uns allen für Entsetzen und Fassungslosigkeit gesorgt. Bundesweit haben alle Polizeien des Bundes und der Länder ihre Solidarität bekundet.»