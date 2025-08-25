Drama auf der B 255 – Motorradfahrer tödlich verunglückt

HÖHN – Ein 61-jähriger Motorradfahrer ist im Westerwald bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Er war laut Polizei auf der Bundesstraße 255 zwischen Höhn und Ailertchen auf den Wagen eines 24-jährigen Autofahrers geprallt, der aus vorerst nicht abschließend geklärter Ursache gebremst hatte.

Ersthelfer versuchten vergeblich, den Motorradfahrer zu reanimieren – er erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die B255 wurde etwa fünf Stunden voll gesperrt.