RLP: Streit über Freundin eskaliert – Mann will Kontrahenten in den Rhein werfen

MAINZ. In der Nacht zum heutigen Montag ist es am Rheinufer in Mainz zu einem tätlichen Angriff gekommen. Ein stark alkoholisierter Mann versuchte, einen anderen Mann nach einem Streit über dessen Freundin in den Rhein zu stoßen.

Gegen Mitternacht informierte eine Anruferin die Polizei über den Vorfall und meldete, dass eine männliche Person versuche, ihren Freund in den Fluss zu werfen. Der sofort zur Örtlichkeit entsandte Streifendienst konnte den Beschuldigten in der Nähe des Rheinufers stellen.

Der Geschädigte gab gegenüber den Beamten an, dass der Beschuldigte zuvor seine Freundin angesprochen und belästigt habe. Als er den Mann aufforderte, dies zu unterlassen, habe dieser ihn unvermittelt versucht, in den Rhein zu werfen. Erst als seine Freundin die Polizei verständigte, ließ der Angreifer von ihm ab und entfernte sich.

Der 24-jährige Beschuldigte wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 0.20 Uhr einen Wert von 1,20 Promille.

Unabhängig von diesem Vorfall wurde kurz darauf ein weiterer Randalierer am Adenauer-Ufer gemeldet, der mutmaßlich derselbe Täter war, bevor er von der Polizei gestellt wurde. Zu einem strafrechtlich relevanten Sachverhalt kam es in diesem Zusammenhang jedoch nicht.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet. (Quelle: Polizeipräsidium Mainz)