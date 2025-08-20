Saarbrücker Kult-Location in Gefahr: Warum die Garage in Saarbrücken vor dem Aus steht

Die „Garage“ in Saarbrücken, eine der bekanntesten Eventlocations im Saarland, steht vor dem Aus. Betreiber Heiko Renno kündigte an, den Standort in der Bleichstraße nach Ablauf des aktuellen Pachtvertrags in rund dreieinhalb Jahren aufzugeben. Seit über zwei Jahrzehnten ist die „Garage“ als Konzertlocation und Liveclub für Rock, Pop und Clubnächte bekannt und zieht jährlich rund 300.000 Besucher an.

Gründe für das mögliche Aus der Garage

Wie Renno gegenüber dem Trierischen Volksfreund erklärt, seien die Gründe vielfältig:

Rückläufige Einnahmen im Discobetrieb

Explodierende Kosten für Technik, Personal und Miete

Erste Lärmbeschwerden von Anwohnern

Fehlende Unterstützung seitens der Kulturpolitik

Die veränderte Ausgehkultur seit der Pandemie, kurzfristige Ticketkäufe und die hohe finanzielle Belastung machen den Betrieb zunehmend schwierig. Gleichzeitig kritisiert Renno, dass Clubs wie die Garage nicht als Kulturstätten, sondern als Vergnügungsstätten eingestuft werden – mit Nachteilen bei Genehmigungen, Lärmschutz und Fördermitteln. Mehr News aus dem Saarland

Kritik an Kulturpolitik und mangelnder Förderung

Renno fordert eine neue Definition von Kulturförderung, die auch moderne Musikrichtungen, Jugendkultur und Popkonzerte berücksichtigt. Die momentane Förderung konzentriere sich zu stark auf klassische Hochkultur wie Theater und Oper.

„Die Garage ist nicht unwichtiger als das Staatstheater“, so Renno. Der Clubbetrieb stemme jährlich hunderttausende Besucher mit nur 15 Mitarbeitenden – ohne öffentliche Förderung.

Wie geht es weiter?

Ob und wo eine neue Location für die Garage entstehen könnte, ist derzeit offen. Renno signalisiert grundsätzlich Bereitschaft für einen Neuanfang – jedoch nur unter besseren wirtschaftlichen und strukturellen Bedingungen.

Fakt ist: Sollte die Garage tatsächlich schließen, verliert Saarbrücken eine zentrale Bühne für Livemusik und Clubkultur, die weit über die Landesgrenzen hinaus Bedeutung hat.