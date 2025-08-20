Biker bei Frontalcrash schwerstverletzt

Foto: Polizei Kusel

ULMET/KUSEL – Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer auf einer Bundesstraße im Kreis Kusel schwerstverletzt worden.

Der 63-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 46 Jahre alte Autofahrer habe leichte Verletzungen erlitten und sei ebenfalls im Krankenhaus behandelt worden.

Nach ersten Erkenntnissen stießen die beiden Fahrzeuge auf Höhe der Einmündung nach Ulmet auf der B420 zusammen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Zur Klärung wurde nach Polizeiangaben ein Gutachter hinzugezogen. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

