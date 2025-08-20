ZELL: Verkehrsüberwachung zum Schulstart – Höchstgeschwindigkeit von 113 km/h gemessen

0
"Halt Polizei"-Schild mit einem Lasermessgerät
Foto: dpa / Symbolbild

ZELL/MOSEL – Zum Start des neuen Schuljahres hat die Polizeiinspektion Zell eine Geschwindigkeitsmessung an der B53 in Höhe der Einfahrt zum Schulzentrum durchgeführt.

Der zulässige Höchstwert in diesem Bereich beträgt 70 km/h.

Ergebnisse der Messung

Innerhalb eines Zeitraums von einer Stunde wurden zehn Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit registriert. Die Messungen der Polizeiinspektion ergaben, dass das schnellste Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 113 km/h unterwegs war.

Die Kontrollen dienen der Sicherstellung der Schulwegsicherheit und der Einhaltung der Verkehrsregeln, um potenzielle Gefahren für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer zu minimieren. Die betreffenden Fahrer werden nun mit den entsprechenden Bußgeldern und Konsequenzen konfrontiert.

