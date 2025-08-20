Trier: Graffiti-Tag klärt über legales Sprayen auf

TRIER – Sprayen geht auch legal! Mit dieser Botschaft richten Institutionen des Kriminalpräventiven Rates am 26. August einen Graffiti-Tag am Trierer Hauptbahnhof aus.

Ab 14 Uhr können sich junge Menschen hier nach Herzenslust an extra aufgestellten Stellwänden selbst im Sprayen versuchen oder professionellen Künstlern aus der Szene dabei zuschauen, wie sie die Schallschutzwand entlang der Bahnlinie in der Kürenzer Straße gestalten. Mit dabei ist das Jugendzentrum „Auf der Höhe“ und das Trierer Fanprojekt. Für passende Musik sorgt der Kulturgraben.

Vor Ort können Interessierte gegen Vorlage des Personalausweises und nach einer Aufklärung über die Folgen illegalen Sprayens kostenlos eine offizielle Genehmigung der Stadt erhalten, mit der sie an bestimmten Stellen in Trier legal Graffiti sprayen dürfen. Unter 14-Jährige benötigen zusätzlich eine Einverständniserklärung der Eltern.

Am Abend gibt es im Mergener Hof ab 19 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Graffiti und Prävention – Wo hat Graffiti Platz in Trier?“ In der Runde diskutieren Vertretende der Bundespolizei, des Jugendamtes, der Deutschen Bahn, des gemeinsamen Sachgebiets Jugend der Polizei sowie ein junger Künstler aus der Graffiti-Community.

Stadtjugendpflegerin Michelle Masella freut sich auf den Aktionstag: „Das Angebot ist für alle gedacht, die sich für Graffiti interessieren. Dabei möchten wir vor allem Jugendliche und junge Menschen erreichen, die den Hauptbahnhof gerne als Treffpunkt nutzen.“

Die Veranstaltungen werden durch die Leitstelle Kriminalprävention des rheinland-pfälzischen Innenministeriums sowie durch städtische Mittel gefördert.

Im Kriminalpräventiven Rat arbeiten Institutionen zusammen, die aufgrund ihrer Tätigkeiten und ihrer Erfahrungen zur Verhütung von Straftaten beitragen können. Ziel ist es, potentielle Täter von Straftaten abzuhalten, die (wahrgenommene) Sicherheit in der Stadt zu erhöhen und einen rationaleren Umgang mit Kriminalität zu ermöglichen. Vertreten sind unter anderem die Stadt, Polizei und Justiz sowie Jugendhilfeeinrichtungen.

Ausführliche Infos zu den legalen Flächen finden sich unter: www.trier.de/leben-in-trier/jugendliche/legale-graffiti-flaechen