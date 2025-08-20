Nach Serie von Gullydeckel-Diebstählen: 19-Jähriger festgenommen

Zwei Männer sollen mehrere Gullydeckel geklaut haben. (Symbolbild)Federico Gambarini/dpa

KOBLENZ/COCHEM – Ein 19 Jahre alter Mann sitzt wegen des Diebstahls von 19 Gullydeckeln in Untersuchungshaft.

Er soll zusammen mit einem 36 Jahre alten Mann die Gullydeckel im Landkreis Cochem-Zell Anfang August entwendet und an einen Schrotthändler verkauft haben, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

«Durch das Entfernen der Gullydeckel sollen die Beschuldigten jeweils billigend die Gefährdung anderer Straßenverkehrsteilnehmer in Kauf genommen haben», hieß es weiter. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Der 36 Jahre alte Mann ist weiterhin auf freiem Fuß. Bei dem 19-Jährigen habe Fluchtgefahr bestanden, hieß es.

