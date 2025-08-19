RLP: Internistischer Notfall auf Autobahn – 48-Jähriger ins Krankenhaus

0
Foto: pixabay/Symbolbild

KOBLENZ. Am 19.8.2025, gegen 9.05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem PKW auf der A48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach im Bereich der Parallelfahrbahn der Anschlussstelle Koblenz-Nord.

Der 48-jährige Fahrer kam dabei vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalles mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr daraufhin ca. 200 Meter quer über den angrenzenden Grünstreifen sowie die Auffahrt zur Autobahn und kam schließlich in einem Waldstück zum Stehen. Dank aufmerksamer Ersthelfer konnte der verunfallte PKW und dessen alleiniger Insasse schnell aufgefunden und versorgt werden. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht, am PKW entstand Totalschaden. Neben der Polizeiautobahnstation Montabaur befanden sich die Berufsfeuerwehr Koblenz, die Freiwillige Feuerwehr Mülheim-Kärlich sowie ein Rettungswagen im Einsatz. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)

