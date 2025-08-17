Auto bleibt liegen – Polizei findet Drogen

LOSHEIM/MITLOSHEIM – Ein technischer Defekt hat in Mitlosheim (Landkreis Merzig-Wadern) zur Sicherstellung einer größeren Menge Drogen geführt.

Ein 36-Jähriger war in der Nacht zu Mittwoch bei einem Wendemanöver auf der L157 liegen geblieben und zu Fuß geflüchtet, wie die Polizei nun mitteilte. Beamte stellten den Mann wenig später und fanden bei ihm unter anderem mehr als 100 Gramm Amphetamin.

Der Wagen war weder zugelassen noch versichert, die Kennzeichen fehlten. Der Mann besitzt zudem keine Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.