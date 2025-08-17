Verkehrsunfall auf der B 51: Auto überschlägt sich, Fahrer verletzt

TAWERN – Am Samstag, dem 16. August 2025, ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der Bundesstraße 51 im Tawerner Wald ein Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Fahrer in Krankenhaus verbracht

Der 19-jährige Fahrer des Pkws wurde bei dem Unfall verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war die B 51 im betroffenen Bereich für rund eine Stunde vollständig gesperrt.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr aus Tawern, das DRK sowie die Polizei Saarburg. Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich zu melden.