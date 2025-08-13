Prozessauftakt in Trier: Dachdecker soll Ferienhaus in Brand gesteckt haben

TRIER. Am 21. August 2025 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen schwerer Brandstiftung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 50-jährigen, mehrfach nicht einschlägig vorbestraften Angeklagten aus der Verbandsgemeinde Schweich zur Last, im Oktober 2022 ein Ferienhaus in der Verbandsgemeinde Thalfang absichtlich in Brand gesetzt zu haben, an welchem er gerade Dachdeckerarbeiten verrichtet haben soll.

Er soll den Brand im Bereich des Dachgebälks gelegt haben. Durch den Brand sei die Dachfläche auf einer Fläche von ca. 20 Quadratmetern und eine Mauer beschädigt worden, wodurch Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro entstanden sei. (Quelle: Amtsgericht Trier)