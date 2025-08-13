Saarland: Raubüberfall auf Blumengeschäft – Mitarbeiterin mit Schusswaffe bedroht

SARBRÜCKEN. Bereits am 18.8.2024 kam es zu einem Raubüberfall auf ein Blumengeschäft in der Viktor-Teusch-Allee in Saarbrücken. Der erste Täter betrat das Geschäft, lud eine Schusswaffe durch und zielte damit in der Folge auf die 58-jährige Geschädigte, die zur Tatzeit in dem Blumengeschäft arbeitete.

Als die Geschädigte flüchten wollte, wurde sie von einem zweiten Täter festgehalten und zurück in den Laden gezogen. Nur durch vehemente Gegenwehr gelang es der Geschädigten sich loszureißen und aus dem Geschäft zu flüchten. In der Zwischenzeit begab sich der erste Täter an die Kasse, öffnete diese und entnahm das darin enthaltene Bargeld. Anschließend flohen beide Täter fußläufig vom Tatort.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

ca. 20-25 Jahre

ca. 1.75m groß

weiße Sportschuhe mit dunklen Applikationen

dunkle Hose (möglicherweise Jogginghose)

dunkler Kapuzenpullover mit Kapuze über dem Kopf

schwarze Basecap mit rotem Logo

dunkle Handschuhe

augenscheinlich helle Haut

trägt Mundschutz

Täter 2:

ca. 20-25 Jahre

ca. 1.75m groß

Weiße Sneaker

Schwarze augenscheinlich Jogginghose mit schwarzem Emblem in weißem Hintergrund auf dem linken Oberschenkel

Schwarzer Kapuzenpullover mit Kordeln an der Kapuze sowie Under Armour Emblem auf der Brust

Schwarze Basecap

Handschuhe

Mundschutz

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter 0681/97150 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)