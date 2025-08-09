RLP: 23-Jähriger rastet aus – auf Motorhaube gesprungen und Fahrer bespuckt

Foto: pixabay/Symbolbild

KAISERSLAUTERN. Am frühen Freitagabend, 8.8.2025, kam es im Bereich der Mall zu einem Zwischenfall: Ein 23-Jähriger aus Kaiserslautern überquerte gemeinsam mit drei weiteren Personen die Fahrbahn und behinderte dabei den fließenden Verkehr. Es entwickelte sich ein Streit mit einem Autofahrer.

Der Beschuldigte trat gegen dessen Fahrzeug, sprang auf die Motorhaube und bespuckte den Fahrer. Später am Stiftsplatz fiel er erneut im Rahmen einer Personenkontrolle auf. Hierbei beleidigte und attackierte er die eingesetzten Beamten, woraufhin er bis zum frühen Samstagmorgen in Gewahrsam genommen wurde. (Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern)

