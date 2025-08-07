KARLSRUHE. Die angespannte Suche nach einer neuen Richterin für das Bundesverfassungsgericht hat einen empfindlichen Rückschlag erlitten: Die renommierte Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf, von der SPD nominiert, hat ihre Kandidatur offiziell zurückgezogen.

Der Rücktritt erfolgt vor dem Hintergrund massiver Kritik und offener Ablehnung durch Teile der CDU/CSU-Fraktion, die eine Wahl der Juristin blockiert hatten. Wie Brosius-Gersdorf in einer persönlichen Stellungnahme betonte, habe man ihr „sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist“. (Quelle: tagesschau.de)

Politischer Konflikt eskaliert – Kandidatin will Schaden für Gericht abwenden

Die Wahl der neuen Verfassungsrichter war bereits im Juli verschoben worden, nachdem Vorbehalte gegen Brosius-Gersdorf laut wurden – unter anderem aufgrund ihrer früheren Aussagen zu Themen wie Schwangerschaftsabbruch und Impfpflicht. Zusätzlich kam kurz vor dem geplanten Wahltermin Kritik an ihrer Dissertation auf.

In ihrer Rücktrittserklärung machte Brosius-Gersdorf deutlich, dass sie einen politischen Schaden verhindern wolle: „Auch muss verhindert werden, dass sich der Koalitionsstreit wegen der Richterwahl zuspitzt und eine Entwicklung in Gang gesetzt wird, deren Auswirkungen auf die Demokratie nicht absehbar sind.“

SPD und Grüne zeigen sich empört – Union gerät unter Druck

Innerhalb der Ampelkoalition sorgt die Blockadehaltung der Union für Empörung. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch kritisierte, dass nicht einmal ein persönliches Gespräch zwischen der Union und Brosius-Gersdorf ermöglicht worden sei. „Die Angriffe, denen sie in den vergangenen Wochen ausgesetzt war, hatten mit sachlicher Auseinandersetzung nichts mehr zu tun.“

Auch Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) zeigte sich enttäuscht und forderte eine Aufarbeitung der Vorgänge durch die CDU/CSU: „Was Brosius-Gersdorf in den vergangenen Wochen an Anfeindungen erleben musste, ist nicht tragbar.“

Unterstützung kam auch von den Grünen. Die Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmannbezeichneten das Verhalten der CDU als „absolut inakzeptabel“ und warfen Fraktionschef Jens Spahn Wortbruch vor.

Persönliche Konsequenzen – und die Frage nach der Unabhängigkeit

Brosius-Gersdorf schilderte in mehreren Interviews und Stellungnahmen auch die persönlichen Belastungen: Sie habe Drohungen erhalten und Mitarbeitende aus Sicherheitsgründen gebeten, ihren Lehrstuhl zu meiden. Sie sagte im ZDF: „Ich möchte auch nicht verantwortlich sein für eine Regierungskrise in diesem Land.“

Neue Kandidatensuche läuft – Signalwirkung bleibt

Nach dem Rückzug der Juristin will die SPD einen neuen Vorschlag für die Richterwahl unterbreiten. Das Verfahren rund um Brosius-Gersdorf wirft jedoch Fragen auf: Wie unabhängig ist die Besetzung eines der höchsten Gerichte Deutschlands? Und wie stark kann öffentlicher und parteipolitischer Druck den Auswahlprozess beeinflussen?