Vorwurf gegen Justizbeamte: Staatssekretär will Aufklärung

OTTWEILER/SAARBRÜCKEN – Die Landesregierung will Vorwürfe gegen zwei Justizbeamte der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ottweiler wegen Körperverletzung im Amt sorgfältig aufklären.

«Die im Raum stehenden Vorwürfe nimmt das Ministerium der Justiz sehr ernst», teilte Staatssekretär Jens Diener (SPD) mit. «Eine vollständige und transparente Aufklärung der Geschehnisse hat für uns oberste Priorität.»