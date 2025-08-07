++ Saarland: Marita Z. (58) wird vermisst – möglicherweise Leid zugestoßen ++

MERZIG. Die Polizeiinspektion Merzig sucht nach der 58-jährigen Marita Zehren. Angehörige hatten letztmalig am 3.8.2025 Kontakt mit ihr.

Frau Zehren könnte mit einem grauen Citroen C3, amtliches Kennzeichen MZG-M 6167, unterwegs sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihr ein Leid zugestoßen ist.

Frau Zehren ist 175 cm groß, wiegt ca. 70 kg und hat kurze Haare. sie ist Brillenträgerin. Über die Bekleidung ist nichts bekannt. Aufgrund einer Erkrankung trägt sie Pflaster an Bein, an Arm oder Schulter.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Merzig unter der Rufnummer 06861/7040 entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Merzig)