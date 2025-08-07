RLP: Motorradfahrer verunglückt auf Bundesstraße – tot an Unfallstelle

Tödlicher Unfall im Taunus: Ein 26-Jähriger kommt mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

BAD SCHWALBACH. Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 54 im Rheingau-Taunus-Kreis tödlich verunglückt. Der 26-Jährige kam am Mittwochabend in einer Linkskurve zwischen Reckenroth und Aarbergen-Michelbach nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte, wie die Polizei mitteilte.

Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte überhöhte Geschwindigkeit zum Unfall geführt haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung des genauen Hergangs ein Gutachten an. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt. (Quelle: dpa)