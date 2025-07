Inklusion mit Potenzial: Warum mehr Menschen mit Behinderung in Arbeit gehören

MAINZ. Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig, die Zahl gut ausgebildeter Arbeitsloser mit Behinderung hoch – und doch bleiben viele Stellen unbesetzt. Der „Kommunale Arbeitsmarktreport 2025“ zeigt: Die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz kommt zwar voran – aber zu langsam.

Zahlen, die zum Nachdenken anregen

Im Juli 2025 waren in Rheinland-Pfalz 6.900 schwerbehinderte Menschen arbeitslos – das entspricht einem Anteil von 5,4 % an allen Arbeitslosen. Besonders besorgniserregend: Sie sind im Schnitt 95 Tage länger ohne Job als nicht behinderte Menschen.

Gleichzeitig hat sich ihre Qualifikation deutlich verbessert: Jede zweite schwerbehinderte Person verfügt über eine abgeschlossene Berufs- oder Hochschulausbildung – im Vergleich zu nur 34 % bei nicht behinderten Arbeitslosen.

Beschäftigung steigt – aber reicht nicht

Immerhin: Zwischen 2013 und 2023 stieg die Zahl der Beschäftigten mit Schwerbehinderung um 18,2 % – auf nun etwa 42.700 Menschen. Frauen profitierten überdurchschnittlich. Doch nur rund ein Drittel der Unternehmen erfüllt vollständig die gesetzlich vorgeschriebene Beschäftigungsquote. Weitere 26 % ignorieren die Vorgabe komplett und zahlen stattdessen eine Ausgleichsabgabe.

Warum die Inklusion stockt

Laut Arbeitsagentur und Behindertenbeauftragten verhindern Unwissen, Unsicherheit und Vorurteile die Einstellung schwerbehinderter Bewerber. Arbeitgeber schrecken oft vor rechtlichen Fragen, Kündigungsschutz oder vermeintlich höherem Aufwand zurück. Dabei zeigen Studien: Inklusive Teams sind loyaler, vielfältiger – und produktiver.

Unterstützung für Arbeitgeber – oft unbekannt

Das Land Rheinland-Pfalz bietet mit dem „Budget für Arbeit“ und den Einheitlichen Ansprechpartnern für Arbeitgeber (EAA) effektive Förderinstrumente:

Bis zu 75 % Lohnkostenzuschuss

Beratung zu Technik, Recht & Finanzen

Assistenzlösungen am Arbeitsplatz

Intensive Vermittlungsberatung durch die Arbeitsagenturen

Dennoch wissen viele Unternehmen davon nichts. Die Folge: Potenziale bleiben ungenutzt.

Best Practice aus Mainz

Die Service Center Schmidt GmbH & Co. KG zeigt, wie Inklusion gelingt: Der kleine Elektronikbetrieb beschäftigt erfolgreich einen Mitarbeiter mit Asperger-Syndrom – zunächst als Auszubildenden, heute als Gesellen. Geschäftsführer Wolf-Dieter Schmidt lobt die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur und zieht ein klares Fazit:

„Stellt ein, es lohnt sich.“

Fazit: Inklusion ist kein Luxus – sie ist notwendig

Inklusion ist kein Sozialprojekt, sondern eine Antwort auf den demografischen Wandel. Rheinland-Pfalz braucht jede helfende Hand – und jeder Mensch mit Behinderung verdient eine faire Chance auf Teilhabe. Arbeitgeber, Politik und Gesellschaft stehen in der Verantwortung, Barrieren abzubauen – in den Köpfen wie in den Betrieben.