Triers Wirtschaftsbericht 2025: Was die Zahlen wirklich sagen – eine Analyse

TRIER. Das Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Trier hat den aktuellen Wirtschaftsbericht 2025 vorgelegt. Er enthält detaillierte Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung im Stadtgebiet und analysiert unter anderem Unternehmensbestände, Arbeitsmarkt, Pendlerbewegungen, Einkommen sowie Tourismuszahlen. Die Datengrundlage erscheint dabei solide und die Darstellung methodisch nachvollziehbar.

Wer den vollständigen Bericht genau liest, erkennt Entwicklungen und Probleme, die in der begleitenden Kommunikation der Stadt kaum benannt werden. Dieser Artikel zeigt nicht nur, was im Bericht steht – sondern auch, was in der offiziellen Pressemitteilung auffällig unerwähnt bleibt

1. Unternehmensstruktur: Stabilität auf dem Papier, Verlust an Tiefe

Der Bericht verzeichnet:

„In der Stadt Trier gibt es mit Stand 2023 insgesamt 4.367 rechtliche Einheiten und 4.848 Niederlassungen von Unternehmen.“

Verglichen mit 2014 bedeutet das ein Rückgang von 518 Niederlassungen (–9,7 %). Besonders auffällig ist die Entwicklung im Sektor „Grundstücks- und Wohnungswesen“:

„–235 Niederlassungen, ein Rückgang um 41,8 %.“

Diese Zahl ist mehr als ein struktureller Nebenaspekt, sie verweist auf eine Erosion der investiven Basis im städtischen Immobilien- und Wohnungsmarkt. Die Stadt nennt als Ursache eine „statistische Bereinigung“. Doch ein Rückgang dieser Größenordnung lässt sich kaum auf Klassifikationen reduzieren. Es ist davon auszugehen, dass kleinere Marktakteure aufgeben oder fusionieren, während der Sektor gleichzeitig unter regulatorischem Druck, Fachkräftemangel und hohem Kapitaleinsatz leidet.

Weniger Anbieter bedeuten weniger Neubau, weniger Investition, weniger Handlungsspielraum für die öffentliche Hand. In einem Wohnungsmarkt mit starkem Preisauftrieb ist das eine bedrohliche Entwicklung.

2. Gewerbemeldungen: Quantitatives Wachstum ohne qualitative Substanz

Laut Bericht:

„Im Jahr 2024 wurden 917 Gewerbeanmeldungen registriert – die höchste Zahl seit 2017.“

Das klingt dynamisch. Doch nur einen Absatz weiter folgt der Rückschlag:

„985 Gewerbe wurden im gleichen Zeitraum abgemeldet.“

Der Nettoverlust liegt bei –68 Gewerben. Besonders häufig betroffen: der Einzelhandel, das Gastgewerbe und das Wohnungswesen.

„Die meisten Aufgaben betreffen die Bereiche ‚Handel, Gastgewerbe‘ (38,9 %).“

Diese Branchen sind klassisch konjunkturabhängig und lohnschwach – das heißt, es entsteht kaum nachhaltige Wertschöpfung. Die hohe Quote an Gewerbeaufgaben zeigt, dass Gründungen in Trier keinen langen Atem haben. Es fehlt scheinbar an struktureller Unterstützung, finanzieller Stabilität und Perspektiven für skalierbare Geschäftsmodelle.

3. Arbeitsmarkt: Gesundheitswachstum als Ersatz für industrielle Erosion

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt bei:

„55.954 zum Stichtag 30. Juni 2024.“

Das ist ein Plus von knapp 4 % gegenüber 2015 – kein beeindruckender Wert. Spannender ist die Binnenstruktur:

„Der Sektor ‚medizinische und nichtmedizinische Gesundheitsberufe‘ wächst mit +1.010 Beschäftigten am stärksten.“

„Die höchsten Verluste zeigen ‚Fertigungsberufe‘ (–590) und ‚Handelsberufe‘ (–480).“

Trier verliert also dort, wo industrielles Know-how, produktive Arbeit und Exportfähigkeit verortet sind – und wächst dort, wo Versorgung, Pflege und öffentliche Mittel dominieren.

Das Problem: Während der Gesundheitssektor zunehmend personell expandiert, fehlen ihm strukturell Mittel, Planbarkeit und Entlastung. Der Standort Trier droht, sich zu einer sektoralen Einseitigkeit zu entwickeln, inklusive einhergehenden Risiken für die langfristige Beschäftigungskraft.

4. Pendlerbilanz: Trier als Transitraum

Die Pendlerzahlen offenbaren eine bemerkenswerte Disbalance:

„8.880 Triererinnen und Trierer pendeln täglich nach Luxemburg, aber nur 110 in die Gegenrichtung.“

Diese Zahlen sind nicht neu, aber in ihrer Brisanz weiterhin unterschätzt. Das Großherzogtum bietet deutlich höhere Nettolöhne, bessere steuerliche Rahmenbedingungen und gezielte Arbeitskräftestrategien. Trier hingegen bietet einen Arbeitsmarkt mit unterdurchschnittlichen Gehältern und wenigen hochqualifizierten Wachstumsbranchen.

Die Stadt verliert jeden Tag Know-how, Konsumkraft und Lebenszeit an ihren Nachbarn. Die Konsequenz ist nicht nur ökonomisch, sondern auch stadtentwicklungspolitisch spürbar – in Form von Wohnraumnachfrage ohne lokale Wertschöpfung und Infrastrukturbelastung ohne finanzielle Rückflüsse.

5. Arbeitslosigkeit: Sozialräume im Ungleichgewicht

„Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,8 %.“

Klingt moderat. Doch die Differenzierung zeigt:

„In West/Pallien liegt sie bei 12,2 %, in Feyen/Weismark bei 4,3 %.“

Solche Unterschiede sind nicht zufällig, sondern Ausdruck sozialer Entkopplung. Die strukturelle Arbeitslosigkeit in bestimmten Stadtteilen verfestigt sich – trotz positiver Gesamtentwicklung. Besonders betroffen ist die Altersgruppe zwischen 25 und 35 Jahren – eine demografische Schlüsselgruppe.

Die Gefahr ist klar: Es entstehen paralysierte Stadtteile ohne wirtschaftliche Anschlussfähigkeit. Der Bericht erkennt das Problem – liefert aber keine Perspektive auf Gegenstrategien.

6. Einkommen: Unterm Durchschnitt, ungleich verteilt

„Das mittlere Bruttomonatsentgelt liegt bei 3.638 Euro (2023).“

„Tarforst: 3.906 Euro. West/Pallien & Biewer: 3.118 Euro.“

Ein Gefälle von fast 800 Euro innerhalb einer Kommune mit knapp 115.000 Einwohnern ist erheblich. Noch dazu bei stark steigenden Lebenshaltungskosten.

Auch auf Branchenebene zeigen sich tiefe Gräben:

„IT- und naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe: 4.549 Euro. Lebensmittel- und Gastgewerbe: 2.765 Euro.“

Trier ist wirtschaftlich zweigeteilt: in strukturstarke Akademikerquartiere und strukturschwache Lohnzonen. Eine solche Entwicklung gefährdet den sozialen Frieden, die Mobilität und die Steuereinnahmen. Diese erscheint dabei nicht zufällig, sondern strukturell hausgemacht.

7. Tourismus: Zahlen gut – Strategie unklar

„468.645 Gästeankünfte, 876.416 Übernachtungen.“

Diese Zahlen sind erfreulich, aber auf einem Plateau. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei zwei Nächten – das deutet auf eine dominierende Tages- und Kurzfristreisendenstruktur hin. Die Stadt profitiert zwar quantitativ, aber qualitativ erscheint viel ungenutztes Potenzial: etwa in Kongress-, Kultur- und höherwertigem Individualtourismus.

Positive Schlagzeilen, stille Probleme:

Wer den Wirtschaftsbericht 2025 der Stadt Trier mit der dazugehörigen Pressemeldung (oder wie es seit kurzem heisst: „Nachrichten“) vergleicht, stellt fest: Zahlen und Aussagen stimmen formal überein – inhaltlich aber klafft durchaus eine Lücke. Der gesamte, ebenfalls veröffentlichte, Wirtschaftsbericht benennt dabei offen Schwächen: negative Netto-Gewerbebilanz, massive Stadtteilunterschiede bei Arbeitslosigkeit und Einkommen, Rückgang im Grundstücks- und Wohnungswesen. Doch in der offiziellen Außendarstellung bleiben viele dieser Entwicklungen auffällig unkommentiert oder werden durch scheinbar positive Einzeldaten überdeckt.

So wird etwa ein Anmelderekord bei Gewerben herausgestellt – ohne zu erwähnen, dass mehr Gewerbe abgemeldet wurden als neu hinzugekommen sind. Auch der Rückgang von über 40 % bei den Immobilienbetrieben bleibt unerwähnt, ebenso die Schieflage bei den Pendlerzahlen. Dass junge Erwachsene die am stärksten betroffene Gruppe unter den Arbeitslosen sind, wird gar nicht thematisiert.

Die Art der Darstellung legt nahe, dass positive Entwicklungen bewusst hervorgehoben werden – während strukturelle Schwächen eher im Hintergrund bleiben. Sie vermittelt ein Bild relativer Stabilität – das in einzelnen Bereichen jedoch nur eingeschränkt durch die Daten gedeckt ist. Gerade in der kommunalen Wirtschaftspolitik ist eine offene Benennung von Problemen kein Nachteil, sondern die Voraussetzung für wirksame Strategien und einen ernsthaften öffentlichen Diskurs.

Trier braucht mehr Realitätssinn – nicht nur in Zahlen, sondern vermutlich auch in der Kommunikation darüber.

Fazit: Die Zahlen sprechen. Aber die Politik muss auch handeln.

Der Wirtschaftsbericht 2025 ist sorgfältig, faktenreich und methodisch nachvollziehbar. Er liefert eine breite Datenbasis für kommunale Entscheidungsträger, Presse und Öffentlichkeit. Was ihm jedoch fehlt, ist entsprechende Haltung. Der Bericht beschreibt – aber er bewertet nicht. Er zeigt Entwicklungen – aber keine Maßnahmen. Er dokumentiert Disparitäten – aber benennt keine Konsequenzen.

Trier steht an einem wirtschaftspolitischen Scheideweg.

Die Stadt hat eine stabile Basis – aber verliert an wirtschaftlicher Substanz.

Die Beschäftigung wächst – aber in Sektoren mit niedriger Resilienz.

Die Stadt ist attraktiv – aber nicht konkurrenzfähig im regionalen Vergleich.

Es gibt Wachstum – aber ohne Richtung.

Eine kluge Stadtentwicklungspolitik muss aus diesem Zahlenwerk mehr machen als nur Statistik. Sie muss aus der Analyse ein Leitbild entwickeln, aus den Indikatoren konkrete Maßnahmen ableiten und aus den Problemen auch entsprechende Prioritäten formulieren.

Denn eines ist klar: Die Wirtschaft verändert sich. Die Frage ist, ob Trier dabei noch mitspielt – oder bald nur noch zuschaut. (sz)

_____

Hinweis: Dieser Beitrag basiert auf einer eigenständigen Auswertung des Wirtschaftsberichts 2025 der Stadt Trier. Es handelt sich um eine Analyse des Autors; sie spiegelt nicht notwendigerweise die Auffassung der Redaktion wider.