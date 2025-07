Trier weiter im Baustellenchaos: Neue SWT-Sperrungen ab 5. August am Alleenring!

TRIER. Ab dem 5. August 2025 droht in der Trierer Innenstadt eine weitere Verschärfung der ohnehin angespannten Verkehrslage: Die Stadtwerke Trier (SWT) starten laut einem Bericht des Trierischen Volksfreunds umfangreiche Kanalbauarbeiten im Bereich der Theodor-Heuss-Allee – einem zentralen Abschnitt des Trierer Alleenrings.

Wie der Volksfreund berichtet, soll damit ein maroder Hauptkanal saniert werden, dessen Zustand in direktem Zusammenhang mit der seit Dezember 2024 bestehenden Sperrung der Bahnhofstraße steht. Die Baugrube müsse rund 4,5 Meter tief ausgehoben werden, um ein Verbindungsbauwerk zur langfristigen Sicherung der Entwässerung zu errichten.

Bau in zwei Phasen – Verkehrsbehinderungen unvermeidlich

Demnach ist das Bauprojekt in zwei Abschnitte aufgeteilt: Zunächst soll in der Theodor-Heuss-Allee gearbeitet werden. Eine Abbiegespur von der Ostallee bleibt demnach offen, ebenso die Verbindung Richtung Trier-Nord. Im weiteren Verlauf – voraussichtlich im Herbst oder frühen Winter – soll sich die Baustelle in den Kreuzungsbereich Ostallee/Theodor-Heuss-Allee.

Für diese zweite Phase ist eine komplette Umleitung über die Bismarckstraße und Roonstraße vorgesehen – ein Abschnitt, der sich bereits bei den Sicherungsmaßnahmen im Winter 2024 als stauanfällig erwiesen hatte.

Bahnhofstraße bleibt gesperrt – Zeitplan unklar

Eine Entlastung bringt die neue Baustelle für die Bahnhofstraße nicht. Diese ist laut SWT seit dem 8. Dezember 2024 wegen des kritischen Zustands des darunterliegenden Kanals für den stadteinwärtigen Verkehr gesperrt. Die provisorische Sicherung ermöglicht laut Stadtwerken zwar einen eingeschränkten Betrieb, ist aber für Busse und schwerere Fahrzeuge nicht ausgelegt.

Einen konkreten Zeitplan für die vollständige Sanierung der Bahnhofstraße gibt es laut SWT derzeit nicht. SWT-Sprecher Jürgen Grasmück sprach im Juni gegenüber lokalo.de von „laufenden Planungen“. Ein konkreter Baubeginn oder Zeitplan? Fehlanzeige. Auf Nachfrage erklärte er vor rund 7 Wochen weiter:

„DA DIE GEMEINSAMEN PLANUNGEN MIT DER STADT FÜR DIESE BAUMASSNAHME DERZEIT NOCH LAUFEN, KÖNNEN WIR HIER ZURZEIT NOCH KEINE AUSSAGE TREFFEN. WIR BITTEN DAHER UM IHRE GEDULD. SOBALD DIE PLANUNGEN ABGESCHLOSSEN SIND, WERDEN WIR INFORMIEREN.“

Weitere Baustellen in Trier-Nord – Einschränkungen im Wasserweg

Zusätzlich wird es in Trier-Nord eng: Vom 11. bis 15. August sind die Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten in der Schöndorfer Straße geplant. Während dieser Zeit steht jeweils nur eine Spur pro Richtung zur Verfügung – auch hier drohen Engpässe.

Baustellenfalle Trier – kein Ende in Sicht

Mit dem Beginn der Kanalbauarbeiten in der Theodor-Heuss-Allee setzen die Trierer Stadtwerke die nächste Baustelle an und sorgen dabei weiterhin für große Belastungen im Stadtverkehr. Ein baldiges Ende der Verkehrsprobleme sind nicht zu erkennen. Pendler, Anwohner und Gewerbetreibende müssen sich auf weitere Monate mit Einschränkungen einstellen.