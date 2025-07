Arbeitsgondel hängt unter Brücke fest – Erkenntnisse zur Ursache

MAINZ/WIESBADEN – Nach der Rettung von zwei Männern aus einer Arbeitsgondel unter der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden gibt es erste Erkenntnisse zur möglichen Ursache: Vermutlich meldete ein Sensor einen Fehler und schaltete die Gondel ab, wie die Feuerwehr Mainz mitteilte.

Eine Fachfirma untersuche noch die genaue Ursache.

Die Feuerwehren aus beiden Landeshauptstädten konnte die Männer am Montag unverletzt retten. Die Arbeiter seien nicht in Panik geraten und hätten dank der Rettung noch pünktlich Feierabend machen können, so die Feuerwehr. Man habe telefonisch dauerhaft mit ihnen in Kontakt gestanden.

Die Arbeiter einer Wartungsfirma waren unter der Rheinbrücke im Einsatz, als sich die Gondel plötzlich nicht mehr bewegte. Während die Feuerwehr die Bergung mit Höhenrettern vorbereitete, zog sie die Gondel mit einer Seilwinde in eine andere Position und startete sie neu. Sie fuhr dann eigenständig wieder auf die Brücke – und die Arbeiter erreichten sicher den Boden. Die Höhenretter mussten nicht eingreifen.

Während der Bergung hatte die Polizei die beiden Fahrspuren in Richtung Wiesbaden gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.