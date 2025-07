Arbeitslosigkeit in der Region Trier gestiegen – Frauen besonders betroffen

TRIER. „Der Trend aus den letzten Monaten setzt sich fort – die Arbeitslosigkeit liegt auch im Juli 2025 über dem Niveau des letzten Jahres. Gerade mit Beginn der Sommerferien gab es wieder mehr Arbeitslose, besonders Frauen sind hiervon betroffen,“ so Reinhilde Willems, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier.

„Positiv entwickelt sich jedoch die Situation bei der Grundsicherung. Die Jobcenter der Region verzeichnen einen Rückgang bei den Bedarfsgemeinschaften und den Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“, so Willems weiter. „Die klare Ausrichtung, die Menschen fit zu machen für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, zahlt sich aus“.

Die Transformation am Arbeitsmarkt wird in allen Branchen sichtbar – Qualifikation und lebenslanges Lernen daher immer wichtiger. „Das gilt für alle. Wir empfehlen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Beschäftigung und während der Arbeitslosigkeit sich mit Weiterbildung und Lernen zu beschäftigen. Mit der Messe „ZUKUNFTSTREFFER“ am 5. September in der SWT Arena Trier haben wir ein Angebot in der Region, dass jedem die Möglichkeit eröffnet, sich über die aktuellen Anforderungen der Unternehmen und die beruflichen Bildungsangebote zu informieren“, sagt Reinhilde Willems.

Die Job- und Weiterbildungsmesse bietet mehr als 100 Aussteller und ein abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Weitere Information unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/trier/zukunftstreffer.

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier (Stadt Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Landkreis Trier-Saarburg) im Juli 2025 gestiegen. 13.452 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 356 Personen mehr (3 Prozent) als im Juni und 373 Personen bzw. 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,4 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 6.349 Personen (365 Personen mehr als im Vormonat und 624 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 7.103 Arbeitslose registriert (9 Personen weniger als im Vormonat und 251 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 53 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.897 Personen arbeitslos. Davon kamen 1.168 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 2.524 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 885 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 660 Stellen wurden im Juli neu gemeldet (171 weniger als im Vormonat und 85 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe. Aktuell befanden sich damit 4.819 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 445 (entspricht -4 Prozent) auf insgesamt 11.491.

15.452 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 688 Personen weniger (-4 Prozent) als vor einem Jahr.

Die Regionen im Überblick

Stadt Trier

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Trier im Juli 2025 gestiegen. 4.627 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 76 Personen mehr (2 Prozent) als im Juni und 68 Personen bzw. 2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 7,4 Prozent und lag mit 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 7,4 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.603 Personen (114 Personen mehr als im Vormonat und 120 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 3.024 Arbeitslose registriert (38 Personen weniger als im Vormonat und 52 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 65 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 944 Personen arbeitslos. Davon kamen 319 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 869 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 264 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 194 Stellen wurden im Juli neu gemeldet (57 weniger als im Vormonat und 62 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung. Aktuell befanden sich damit 1.092 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 96 (entspricht -2 Prozent) auf insgesamt 4.914.

6.437 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 152 Personen weniger (-2 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich im Juli 2025 gestiegen. 2.556 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 95 Personen mehr (4 Prozent) als im Juni und 152 Personen bzw. 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,9 Prozent und lag mit 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,7 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.402 Personen (61 Personen mehr als im Vormonat und 242 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.154 Arbeitslose registriert (34 Personen mehr als im Vormonat, aber 90 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 45 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 585 Personen arbeitslos. Davon kamen 233 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 492 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 181 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 168 Stellen wurden im Juli neu gemeldet (55 weniger als im Vormonat, aber 11 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Gastgewerbe, Baugewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen. Aktuell befanden sich damit 1.163 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 171 (entspricht -8 Prozent) auf insgesamt 1.983.

2.722 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 270 Personen weniger (-9 Prozent) als vor einem Jahr.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Arbeitslosigkeit ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm im Juli 2025 gestiegen. 1.901 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 67 Personen mehr (4 Prozent) als im Juni und 170 Personen bzw. 10 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,5 Prozent und lag mit 0,2 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,2 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 991 Personen (68 Personen mehr als im Vormonat und 207 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 910 Arbeitslose registriert (1 Person weniger als im Vormonat und 37 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 48 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 467 Personen arbeitslos. Davon kamen 191 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 397 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 133 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 100 Stellen wurden im Juli neu gemeldet (14 weniger als im Vormonat und 15 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen. Aktuell befanden sich damit 797 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 49 (entspricht -3 Prozent) auf insgesamt 1.598.

2.191 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 56 Personen weniger (-3 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Vulkaneifel

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Vulkaneifel im Juli 2025 gestiegen. 1.579 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 49 Personen mehr (3 Prozent) als im Juni, aber 0 Personen bzw. 0 Prozent identisch als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,7 Prozent und lag mit 0,2 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 4,7 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 832 Personen (71 Personen mehr als im Vormonat und 25 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 747 Arbeitslose registriert (22 Personen weniger als im Vormonat und 25 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 47 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 280 Personen arbeitslos. Davon kamen 141 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 223 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 90 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 94 Stellen wurden im Juli neu gemeldet (21 mehr als im Vormonat und 22 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gastgewerbe. Aktuell befanden sich damit 902 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 73 (entspricht -7 Prozent) auf insgesamt 984.

1.325 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 114 Personen weniger (-8 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Trier-Saarburg

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Trier-Saarburg im Juli 2025 gestiegen. 2.789 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 69 Personen mehr (3 Prozent) als im Juni, aber 17 Personen bzw. 1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,4 Prozent und lag mit 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 3,4 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.521 Personen (51 Personen mehr als im Vormonat und 30 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.268 Arbeitslose registriert (18 Personen mehr als im Vormonat, aber 47 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 46 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 621 Personen arbeitslos. Davon kamen 284 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 543 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 217 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 104 Stellen wurden im Juli neu gemeldet (66 weniger als im Vormonat und 41 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Verarbeitendes Gewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 865 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 56 (entspricht -3 Prozent) auf insgesamt 2.012.

2.777 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 96 Personen weniger (-3 Prozent) als vor einem Jahr.

Lage auf dem Ausbildungsmarkt im Juli

Im Bereich der Agentur für Arbeit Trier (Stadt Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Landkreis Trier-Saarburg) waren bis Juli insgesamt 2.246 Interessierte als Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildungsstelle oder ein duales Studium bei der Berufsberatung gemeldet, darunter befanden sich 587 Jugendliche mit Migrationshintergrund.

Von den 2.246 Bewerberinnen und Bewerbern waren zahlenmäßig 90 Personen (4 Prozent) mehr als im Juli 2024 gemeldet. Davon suchen aktuell 589 Bewerberinnen und Bewerber aktiv nach einer Ausbildung oder einem dualen Studium. Alle anderen Bewerberinnen und Bewerber haben sich bereits für ein Angebot entschieden oder eine andere Alternative für sich gefunden.

Die regionalen Unternehmen haben bisher 3.569 Ausbildungs- und duale Studienplätze gemeldet (319 Stellen bzw. 8 Prozent weniger als vor einem Jahr). Rein rechnerisch kommen damit auf 100 Stellen 63 Bewerberinnen und Bewerber. Aktuell sind 1.458 Ausbildungs- und duale Studienplätze frei, vor allem in den Berufen Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verkäufer/in, Fachwirt/in – Handel (Ausbildung), Elektroniker/in für Betriebstechnik und Industriemechaniker/in.

Die Berufs- und Studienberatung ist von überall telefonisch und per Videotelefonie erreichbar und bietet individuelle Beratungen an: Hotline 0800 4 5555 00. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)