Strafprozess in Trier: 55-Jähriger soll Kind sexuell belästigt und verfolgt haben

TRIER. Am 29. Juli 2025 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind in zwei Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 55-jährigen Angeklagten aus Merzig zur Last, im Mai 2024 auf einer Straße in Trier oberhalb seiner kurzen Sporthose sein Glied gestreichelt zu haben, als ein neunjähriges Kind vorbeiging. Er soll das Kind verfolgt und seine Handlungen fortgesetzt haben, was das Kind gesehen haben soll.

Als der Vater mit seinem Kind später den Angeklagten zur Rede gestellt habe, soll dieser wiederum oberhalb seiner Hose sein Glied gestreichelt und dabei bewusst das Kind angeschaut haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)