Kommentar: Viel Vision, wenig Widerworte – Triers Ex-Kaufhof-Konzept auf dem Prüfstand

Von einem, der kam, um zu bleiben – aber nicht abreißt: Das Architekturbüro Maas & Partner hat am gestrigen Dienstag im ehemaligen Kaufhof in Trier nicht weniger als die Revitalisierung eines innerstädtischen Kolosses vorgestellt. Freude gab es reichlich. Doch was ist dran an der neuen Glückseligkeit im Rathaus?

Zwei Stunden dauerte der Termin im leeren Erdgeschoss des einstigen Kaufhauses. Zwei Stunden, in denen viel gesagt, noch mehr versprochen und am Ende ein neues Kapitel Trierer Stadtgeschichte aufgeschlagen wurde – zumindest, wenn man Dezernent Ralf Britten Glauben schenkt. Er sprach von Vielfalt, von Transformation, wortwörtlich von einem „Glücksfall für Trier“. Neben Oberbürgermeister Wolfram Leibe, der sichtlich zufrieden war, vermittelte auch der städtische Pressesprecher stolz den Eindruck, dass es hier nicht nur um bauliche Fragen, sondern um eine grundsätzliche Perspektive für die Innenstadt ging. Die städtische Euphorie war also spürbar. Vielleicht zu spürbar?

Ja, die Vorschläge von Maas & Partner sind durchdacht, ambitioniert, progressiv. Das Büro aus Münster, seit Jahrzehnten auf die Revitalisierung von Warenhäusern spezialisiert, will das, was viele vor ihnen scheuten: Nicht abreißen, sondern neu denken. Und das mit einem Konzept, das dem Geist der Zeit gerecht wird: Nachhaltigkeit, Nachbarschaft, soziale Durchmischung. Alles Schlagworte, die Hoffnung machen – und sich hervorragend verkaufen lassen.

Das Projektvolumen? 60 bis 70 Millionen Euro. Die Nutzung? Ein Mix aus bezahlbarem Wohnen, Gesundheitsversorgung, Gastronomie und – natürlich – Einzelhandel. Die Methode? Umbau ohne Abriss, modulare Bauweise, ein Dach voller Ideen: Gründach, Rooftop-Bar, gemeinschaftliches Wohnen. Das Ziel? 156 Wohnungen für junge Menschen, Studierende, Auszubildende. Kein Luxus, kein leerer Glamour – sondern Leben in der Innenstadt. Kurzum: ein urbanes Versprechen.

Und doch bleibt eine Frage offen: Kann dieses Versprechen gehalten werden?

Denn so überzeugend der Vortrag der Architekten, so ausgeklügelt das Nutzungskonzept – so bereitwillig scheint die Stadtverwaltung ins Loblied einzustimmen. Dass ein Projekt dieser Größenordnung politischen Rückenwind braucht, ist klar. Dass man aber schon zu Beginn von einem „Glücksfall“ spricht, noch bevor der erste neue Mieter unterschrieben hat, der erste Quadratmeter entkernt wurde, wirkt dabei fast wie ein Freifahrtschein.

Noch dazu handelt es sich hier um das erste Projekt dieser Art für Maas & Partner. Ein Pilotprojekt, wie sie selbst betonen. Trier also als städtebauliches Versuchslabor? Das muss nicht schlecht sein, aber sollte womöglich mit Bedacht und nicht nur mit Begeisterung gefeiert werden. Die hohen Erwartungen, die heute geweckt wurden, sind eine Bürde. Wer so groß denkt, muss auch groß liefern.

Ein Gesundheitszentrum als Hoffnungsträger – oder bloß ein Etikett?



Als wesentlicher Baustein der Planung wurde das geplante Gesundheitszentrum präsentiert: Radiologie, Hausärzte, ambulante Eingriffe – gebündelt an einem zentralen Ort. Die Idee reagiert auf das Krankenhausreformgesetz, die Vision ist klar: kurze Wege, moderne Versorgung, neue Strukturen. Doch wie tragfähig ist dieses Konzept wirklich? Ein einziger Mieter soll das komplette Zentrum betreiben – klingt effizient, birgt aber auch Klumpenrisiken. Was, wenn das wirtschaftlich nicht funktioniert? Wenn der Betreiber abspringt oder das Zentrum nicht angenommen wird?

Gesundheitsversorgung ist Daseinsvorsorge, auch wenn sie hier natürlich nur ein Baustein im städtischen Gesamtgefüge ist. Gerade deshalb sollte sie vielleicht nicht von der Marktlogik eines Einzelprojekts abhängig sein. Wer hier scheitert, hinterlässt keine Baulücke, sondern ein Vertrauensvakuum. Auch das gehört zur Wahrheit.

Das Geld – solide geplant, aber nicht risikofrei



Lobenswert ist, dass Maas & Partner nicht erst kaufen und dann suchen, sondern offenbar mit bemerkenswerter Vorausschau planen. Die Fördermittel – insbesondere im Bereich der Energieeffizienz – sind laut eigenen Angaben bereits vor dem endgültigen „OK“ des Notars gesichert. Auch das Finanzvolumen von 60 bis 70 Millionen Euro wirkt realistisch, nicht aufgebläht, sondern kalkuliert.

Bemerkenswert ist zudem die erklärte Absicht, die entstehenden Wohnungen selbst zu betreiben und zu vermieten – ein Schritt, der Vertrauen schafft, aber auch wirtschaftlichen Druck auf die Investoren ausübt. Denn wer selbst vermietet, trägt auch das Leerstandsrisiko. Maas & Partner glauben offenbar an ihr eigenes Konzept. Und sie nutzen einen Moment, in dem ein solches Gebäude günstiger wohl kaum mehr zu bekommen ist. Auch das ist: klug gedacht.

Starke Ideen brauchen starke Umsetzung



Zudem bleiben weitere Punkte offen: Die Konzentration auf kleine, vollmöblierte Apartments mit 22 bis 40 Quadratmetern folgt einem urbanen Trend, doch sie birgt auch strukturelle Risiken. Wer dauerhaft Menschen in der Innenstadt halten will, muss mehr bieten als temporären Wohnkomfort. Bleibt das Angebot auf schnelle Zyklen ausgerichtet – Studierende, Praktikanten, Berufseinsteiger – dann entsteht zwar Leben, aber kein Bleiben. Die Innenstadt riskiert, zur Durchgangsstation zu werden.

Und schließlich: Der Handel. So viel Hoffnung auf neue Retailer, die Trier bislang fehlen – so wenig Gewissheit, dass dieser auch den Standort trägt. Der stationäre Einzelhandel steht unter Druck wie nie zuvor. Die großen Marken planen längst nicht mehr nach Quadratmetern, sondern nach Algorithmen. Wer dauerhaft Frequenz erzeugen will, braucht mehr als ein neues Logo über der Eingangstür. Es braucht ein Konzept, das über Modeketten hinaus denkt – und das ist derzeit noch nicht sichtbar.

Noch ist vieles „nicht in Stein gemeißelt“ – was Offenheit bedeutet! Es ist ein Projekt mit großem Potenzial. Doch es braucht nun den Beweis, dass es auch im Alltag funktioniert – jenseits von Plänen und PowerPoint.

Fazit

Der Kaufhof-Umbau könnte der ersehnte Impuls für Trier sein. Ein Projekt, das Perspektiven schafft, statt Flächen zu leeren. Es scheint durchdacht, in sich stimmig, finanziell solide. Und es hat kluge Köpfe hinter sich. Doch es bleibt natürlich auch ein Wagnis – in seiner Breite, seiner Tiefe und seiner Wirkung. Der Applaus ist verdient. Aber Standing Ovations? Dafür ist es noch zu früh. (sz)