Das sind die Investoren: Wer hinter dem Umbau des Kaufhofs in Trier steht

TRIER. Drei Projektpartner treiben die Neuentwicklung des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes in der Trierer Innenstadt voran: das Architekturbüro MAAS & PARTNER aus Münster, der Projektentwickler ReDevelop GmbH sowie die MREI GmbH (MRE Immobilien) aus Berlin. Gemeinsam bündeln sie Planungs-, Architektur- und Umsetzungskompetenz – mit Fokus auf nachhaltige Transformation im Bestand.

MAAS & PARTNER Architekten – Erfahrung mit innerstädtischem Umbau

Das Architekturbüro MAAS & PARTNER wurde 1989 in Münster gegründet und ist spezialisiert auf anspruchsvolle Revitalisierungen in innerstädtischen Lagen – besonders bei großvolumigen Handelsimmobilien. Statt auf Abriss setzen die Planer auf den Erhalt und die gezielte Öffnung bestehender Bauten – ein Ansatz, der in Trier mit dem ehemaligen Kaufhof zur Anwendung kommt.

ReDevelop GmbH – Revitalisierung von Warenhäusern

Die ReDevelop GmbH wurde von Lennart Maas mitgegründet, um nachhaltige Konzepte für ehemals monofunktionale Warenhausstrukturen zu entwickeln. Er analysierte rund 50 Objekte bundesweit – Trier wurde aufgrund seiner Innenstadtlage, Architektur und Förderfähigkeit als Pilotprojekt ausgewählt.

ReDevelop steht für einen Umbau im Bestand, mit Fokus auf Fördermittelabsicherung, serielle Bauweise und möglichst geringem Eingriff in das städtische Umfeld.

MREI GmbH – Projektsteuerung und wirtschaftliche Struktur

Die MREI GmbH mit Sitz in Berlin verantwortet die wirtschaftliche Steuerung des Projekts. Das Unternehmen unter Leitung von Michael Maas ist spezialisiert auf die Entwicklung und Verwaltung von Gewerbe-, Wohn- und Büroimmobilien.

MREI ist zuständig für Finanzierung, Fördermittelintegration, Asset Management und langfristige Nutzungsstrategie – also den reibungslosen Ablauf hinter den Kulissen.

Die Köpfe hinter dem Projekt

Lennart Maas (ReDevelop / MAAS & PARTNER) ist Architekt, Entwickler und Projektinitiator. Sein Fokus liegt auf der Kombination aus Bestandserhalt, Nachhaltigkeit und digital optimierter Planung . Er sieht das Trierer Vorhaben als bundesweit bedeutendes Pilotprojekt für Warenhaus-Transformation.

Michael Maas (MREI) verantwortet die finanzielle Umsetzung und Steuerung. Mit Erfahrung in Asset Management und Projektentwicklung sorgt er für eine belastbare Struktur – von der Fördermittelzusage bis zur späteren Vermietung.

Mit MAAS & PARTNER, ReDevelop und MREI arbeiten drei erfahrene Unternehmen am Umbau des Kaufhofs – mit einem klaren Ziel: eine nachhaltige, wirtschaftlich tragfähige und städtebaulich sinnvolle Transformation des Gebäudes mitten in Trier.