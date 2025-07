Explosion in Wohnung in der Wittlicher Innenstadt: Bewohnerin schwer verletzt

WITTLICH – Am Montag, dem 21. Juli 2025, ereignete sich gegen 10.40 Uhr in der Burgstraße in der Wittlicher Innenstadt im zweiten Stock eines Wohngebäudes eine Explosion. Der Vorfall zog umfangreiche Einsatzmaßnahmen nach sich.

Bewohnerin schwer verletzt, starke Gebäudeschäden

Bei der Verpuffung wurde die Bewohnerin des betroffenen Stockwerks schwer verletzt. Sie musste umgehend in eine Spezialklinik gebracht werden. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, dessen Ausmaß nun durch einen Statiker geprüft werden muss, um die Bewohnbarkeit der weiteren Mietwohnungen im Gebäude zu klären. Auch an Nachbargebäuden kam es infolge der Detonation zu Schäden an Fenstern.

Ermittlungen zur Ursache laufen: Gasleck ausgeschlossen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung übernommen. Eine erste wichtige Erkenntnis ist, dass ein Gasleck als Auslöser ausgeschlossen werden kann. Im Einsatz befanden sich 22 Kräfte der Feuerwehr Wittlich, zwei Rettungswagen (RTW), ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, vier Kräfte der Bundesrettungshundestaffel, 13 Kräfte des THW Wittlich sowie eine Streife der Polizei Wittlich. Die genaue Ursache bleibt Gegenstand der weiteren Ermittlungen.