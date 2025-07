Pkw-Aufbruch-Serie in Klüsserath: Neun Fahrzeuge angegangen

KLÜSSERATH – Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, kam es in der Nacht von Sonntag, dem 20. Juli, auf Montag, den 21. Juli, in der Ortslage Klüsserath in den Straßen Dammstraße, Unterstraße und Hauptstraße zu insgesamt neun Aufbrüchen von Autos.

Hierbei entwendeten die unbekannten Täter Bargeld und elektronischen Geräte. Auch hier war die Mehrzahl der angegangen Fahrzeuge nicht verschlossen, sondern lediglich unverschlossen abgestellt.

Es ist aufgrund von Zeugenaussagen davon auszugehen, dass sich die Täter bereits am Samstag, den 19.07.2025, in Klüsserath aufgehalten haben.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin:

-Schließen Sie beim Verlassen das Auto ab!

-Jedes nicht verschlossene Fahrzeug gilt als einfache Einladung

und günstige Gelegenheit für mögliche Täter.

-Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen, um Täter nicht zu motivieren.

Zeugen gesucht:

Wer hat in den beiden Nächten verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtete haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.