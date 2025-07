Erneute Diebstahlserie: 22 (!) Autos in Minderlittgen aufgebrochen – Täter suchten nach Bargeld

WITTLICH/MINDERLITTGEN. Nach einer Reihe von Diebstählen aus Fahrzeugen in Rivenich sowie Klausen brachen am 12./13.7.2025 unbekannte Täter eine Vielzahl von Autos in Minderlittgen auf. Insgesamt waren 22 Fahrzeuge betroffen.

Wie auch in den vorherigen Serien bei Diebstählen aus Fahrzeugen suchten die Täter hauptsächlich nach Bargeld. Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang zu den bisherigen Diebstahlsserien. Auch hier geht die Polizei zur Zeit von mindestens zwei männlichen Tätern aus.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Zudem warnt die Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug .

. Schließen Sie Ihre Fahrzeuge beim Verlassen ab, auch wenn Sie sich nur kurzzeitig entfernen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich zu melden: Telefon: 06571/9500-0 oder per E-Mail: [email protected]. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)