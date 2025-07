Rivenich: Scheiben von sieben Autos eingeschlagen – Bargeld gestohlen

WITTLICH/RIVENICH. Nach einer Reihe von Diebstählen aus Fahrzeugen, die der Polizei am frühen Montagmorgen, 7. Juli 2025, aus Klausen gemeldet wurden, gehen die Diebstähle leider weiter. In der Nacht zum heutigen Dienstag waren weitere sieben Fahrzeuge Ziel der unbekannten Täter. Alle Taten fanden in Rivenich statt.

Die Täter erbeuteten eine dreistellige Bargeldsumme aus den Fahrzeugen, deren Scheiben sie einschlugen. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang aus der Diebstahlserie in Klausen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Aufgrund einer Videoaufzeichnung geht die Polizei auch hier von mindestens zwei Tätern aus.

Beschreibung der Täter:

Täter 1: ca. 1,80m groß, schlank, heller Hautton, bekleidet mit einem hellen Hoodie, einem hellen Basecap, einer dunklen Jogginghose und hell/dunkel gemusterten Schuhen

Täter 2: bekleidet mit dunkler Hose, dunklen Schuhen, mitteldunklem Oberteil

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich Personen / Fahrzeugen gemacht? Wer hat Personen mit der o.g. Beschreibung gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden: Telefon: 06571/9500-0 oder per E-Mail: [email protected].

Gleichzeitig warnt die Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen.

Schließen Sie Ihre Fahrzeuge beim Verlassen ab.

(Quelle: Polizeidirektion Wittlich)