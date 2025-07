Prozess in Trier: Stieftochter jahrelang sexuell missbraucht – Kinderpornos gefunden

TRIER. Am 24. Juli 2025 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in zehn Fällen, davon in sieben Fällen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern und in einem Fall in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Jugendlichen, sowie unerlaubtem Besitz kinderpornographischer Inhalte.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 54-jährigen nicht vorbestraften Angeklagten aus dem Landkreis Trier-Saarburg zur Last, zwischen den Jahren 2006 und 2015 in insgesamt zehn Fällen seine Stieftochter missbraucht zu haben, mit der er in einem Haushalt gelebt habe.

In neun Fällen habe er sich in Gegenwart des Kindes selbst befriedigt, in einem Fall soll er das Kind im Intimbereich berührt haben. Im Jahr 2024 seien in seiner Wohnung im Rahmen einer Durchsuchung sieben kinderpornographische Videos gefunden worden. (Quelle: Amtsgericht Trier)