Rheinland-Pfalz: Mann attackiert Passanten & Kind – mutiger Zeuge greift ein!

Mainz. Schockierender Vorfall am Montagnachmittag in der Mainzer Altstadt: Ein 63-jähriger Mann sorgte für massive Unruhe, griff mehrere Fußgänger an – darunter auch ein Kind – und musste schließlich von einem couragierten Zeugen gestoppt werden. Die Polizei brachte den Mann in eine psychiatrische Einrichtung.

Plötzliche Gewalt – auch Kind wird angegriffen

Gegen 16:00 Uhr rastete der Mann in der Innenstadt plötzlich aus: Zunächst soll er einem Passanten ins Gesicht geschlagen haben. Kurz darauf riss er ein etwa achtjähriges Kind von einem E-Scooter und stieß das Fahrzeug gezielt auf das am Boden liegende Kind. Zuvor hatte er bereits lautstark und aggressiv auf Menschen in seiner Umgebung reagiert.

Held des Tages: Zeuge bringt Täter zu Fall

Ein aufmerksamer Passant beobachtete das Geschehen und griff geistesgegenwärtig ein: Er brachte den Angreifer zu Boden, wo dieser benommen liegen blieb. Das Kind konnte in diesem Moment fliehen – bei Eintreffen der Polizei war es bereits verschwunden.

Die Polizei bittet deshalb die Eltern oder das betroffene Kind, sich als wichtige Zeugen zu melden.

Täter wirkt verwirrt – Einweisung in psychiatrische Klinik

Gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich der 63-Jährige weiterhin wirr, aggressiv und orientierungslos. Aufgrund seines Zustands wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird nun wegen mehrfacher Körperverletzung ermittelt.

