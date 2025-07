Mehr Windräder in RLP – So viele neue Anlagen gab es im ersten Halbjahr

Bundesweit wurden so viele Windkraftanlagen in Betrieb genommen wie schon länger nicht mehr. Auch Rheinland-Pfalz baut kräftig aus.

MAINZ. Der Ausbau der Windkraftnutzung in Rheinland-Pfalz schreitet voran. Im ersten Halbjahr 2025 wurden 19 neue Anlagen mit einer Leistung von rund 110 Megawatt (MW) in Betrieb genommen, wie der Bundesverband Windenergie und der Fachverband VDMA Power Systems in Berlin mitteilten.

Das war ein Plus von 125 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Rheinland-Pfalz kommt im ersten Halbjahr im Vergleich der Bundesländer auf einen Anteil von etwa fünf Prozent am gesamten Zuwachs nach Leistung.

In ganz Deutschland wurden 409 neue Anlagen mit einer Leistung von 2.002 Megawatt in Betrieb genommen, ein Zuwachs von zwei Dritteln im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 und zugleich der beste Halbjahres-Wert seit 2017. Mit Stand Ende Juni waren in Rheinland-Pfalz 1782 Windkraftanlagen mit einer Leistung von 4.230 Megawatt aufgestellt. (Quelle. dpa)