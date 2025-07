Luxemburg: Einbrüche und Diebstähle aus PKWs – Werkzeug und Powerbank geklaut

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Montag und den heutigen Dienstag mehrere Einbrüche sowie Diebstähle aus Fahrzeugen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

So verschafften sich bspw. am frühen Abend des 14.7.2025 bis dato unbekannte Täter Zugang zum Inneren eines Einfamilienhauses auf der Gruss-Stroos in Weiswampach und durchwühlten sämtliche Räume.

Ein weiterer Einbruch wurde später am Abend in der Rue Denis Netgen in Schifflingen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet, bei dem sich bis dato unbekannte Täter ersten Informationen nach über ein Fenster Zutritt zum Inneren verschafften und dieses durchwühlten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ferner wurden der Polizei in den vergangenen Stunden mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet:

So wurden zum Beispiel in der Nacht zum 15.7.2025 zwei Männer gemeldet, die sich in der Rue de Sanem in Ehlerange Zugang zu einem Fahrzeug verschafft hätten. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort. Ersten Informationen nach wurde eine Powerbank sowie ein Brillenetui entwendet. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte einer der mutmaßliche Täter gestellt werden. Bei diesem konnte Diebesgut sichergestellt werden. Protokoll wurde erstellt.

Am 15.7.2025, gegen 7.30 Uhr, wurde der Polizei ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Rue Valerie Strecker-Steffen in Bettembourg gemeldet. Ersten Informationen nach verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Inneren und entwendeten diverses Werkzeug. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)